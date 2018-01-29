بالصور.. إصابة شخصين في انقلاب مركبة من أعلى كوبري بالباحة

المواطن - أحمد العُمري - الباحة

أصيب اثنان بإصابات متفاوتة، أمس الأحد، إثر انقلاب سيارة من نوع كورلا من أعلى كبري بني هلال على طريق محافظة بلجرشي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، من قبل أحد المواطنين عن وجود حادث انقلاب سيارة كورلا، على طريق بلجرشي بمدخل بني هلال.

وأضاف الزهراني أنه تم على الفور تحريك وتوجيه فرقتين من الهلال الأحمر وأيضًا فرقة من الدفاع المدني، وعند الوصول وُجد الحادث عبارة عن انقلاب سيارة من أعلى كوبري بني هلال بداخلها اثنان.

وأشار الزهراني إلى أنه تم مباشرةً إخراج المحتجزين من داخل السيارة، وبعد ذلك تم التعامل مع الإصابات بالموقع حسب البروتوكولات الإسعافية، وكانت لديهما إصابات خطرة من ضمنها إصابات بالرأس والظهر، وبعد ذلك تم نقل الإصابات لمستشفى الأمير مشاري بن سعود العام في بلجرشي.







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