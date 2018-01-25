بالصور.. إصابة عاملين جراء سقوط محول كهربائي في عزيزية مكة

المواطن ـ عبدالرحمن المحمادي ـ مكة:

أسفر سقوط محوّل كهرباء، في محطّة قيد الإنشاء بحي العزيزية في مكة المكرمة عن إصابة عاملين اثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد، نايف الشريف، في بيانٍ له الخميس 25 كانون الثاني/يناير الجاري، أنه في تمام الساعة السادسة عشرة والدقيقة الأربعين، وردنا بلاغ عن سقوط محول كهربائي، وإصابة عاملين في أحد المواقع تحت الإنشاء.

وأشار الشريف إلى أن “الحادث كان عبارة سقوط محول كهرباء من على ارتفاع 4 أمتار، أثناء القيام بعملية التركيب بواسطة ونش متحرك، على عاملين، وذلك في موقع إنشاء محطة كهربائية بحي العزيزية”.

وبيّن أنّه “نجم عن الحادث إصابة عاملين بإصابات متوسطة، كانا متواجدَيْن في موقع سقوط المحول، وحالتهما مستقرة”، لافتًا إلى أنّه “باشر فريق التحقيق بالإدارة إنهاء إجراءات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية”.







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