بالصور.. إصابة قائد كورولا انقلبت واحترقت على طريق السودة السياحي

المواطن - سعيد مشهور- أبها

نجا قائد مركبة من نوع كورولا من الموت حرقًا بعدما انقلبت مركبته في طريق السودة بعسير اليوم.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أن مدني أبها باشر عند الساعة 13:33 من مساء اليوم، بلاغًا عن انحراف مركبة من طراز تويوتا كورولا عن مسارها إلى منحدر صخري جبلي على امتداد طريق السودة السياحي لمسافة تقدر بـ20 مترًا تقريبًا واحتراقها وخروج سائقها منها قبل وصول فرق الدفاع المدني متأثرًا بإصابات متفرقة نقل على إثرها للمستشفى بواسطة مسعفي الهلال الأحمر.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني باشرت الحالة وتم إخماد الحريق ومسح الموقع والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة حيال متابعة الحالة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :