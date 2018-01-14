بالصور.. إقبال كبير على معرض التصوير الفوتوغرافي في مهرجان محايل الشتوي

المواطن - أحمد الشهري - محايل

شهد معرض التصوير الفوتوغرافي، المشارك ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي الحادي عشر “محايل أدفأ 1439هـ”، إقبالًا كبيرًا من جميع شرائح المجتمع للاستمتاع بفعالياته المختلفة والمقامة بمقر شارع الوفاء.

وأوضح المشرف على معرض التصوير الفوتوغرافي فارس طيران، أن المعرض حظي بافتتاح أمير المنطقة مساء الأربعاء الماضي، حيث أثنى على الصور التي احتواها المعرض.

وأفاد المصور الفوتوغرافي “طيران” بأن المعرض احتوى على 64 لوحة لعدد من المصورين والمصورات الذين شاركوا بالصور المتنوعة، والتي استهدفت محورين المحور الأول مفتوح لجميع المشاركات، والمحور الثاني كان يحمل أبرز الصور واللقطات لمحافظ محايل محمد بن سعود المتحمي، الذي انتقل إلى رحمة الله بمرافقة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، وباقي مرافقيه ضحايا الطائرة المنكوبة.

وأضاف أن المعرض الفوتوغرافي يستمر لمدة عشرة أيام متواصلة، وأن المعرض يفتح أبوابه منذ الساعة الرابعة عصرًا وحتى منتصف الليل.

وبيّن أن منطقة عسير تتمتع بالمواهب الواعدة، وخاصة في مجال التصوير، وأن بعض الصور التي شارك بها عدد من المصورين الفوتوغرافيين حازت على إعجاب زوار المعرض الذين أبدوا سعادتهم بما شاهدوه من صور متنوعة لطبيعة وتضاريس المحافظة وللمحافظ السابق محمد المتحمي.







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