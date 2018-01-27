بالصور.. ائتلاف الخير ينفذ مشروع المساعدات الغذائية والإيوائية في يتمة الجوف

المواطن- الرياض

نفذ ائتلاف الخير مشروع المساعدات الغذائية والإيوائية للمناطق المحررة بمديرية خب والشعف، وذلك برعاية محافظ محافظة الجوف اللواء أمين علي العكيمي وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد محافظ المحافظة اللواء أمين علي العكيمي، أن مشروع المساعدات وصل اليوم إلى منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف وشكر مركز الملك سلمان على جهوده في إيصال المساعدات إلى المناطق التي تشهد مواجهات ضمن مشاريع المساعدات الإغاثية للعمليات الإنسانية الشاملة.



وأشاد العكيمي بدور التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة في دعم الشرعية وإنهاء تمرد ميليشيات الحوثي.

أما عارف ناهض أحد وجهاء المنطقة، فشكر مركز الملك سلمان على هذا المشروع الذي يستفيد منه أهالي منطقة اليتمة وعفي وسلبة والقعيف ووادي تمر، داعيًا منظمات المجتمع المدني إلى الاهتمام بهذه المناطق التي حرمت من توفر الخدمات الأساسية خلال الثلاث السنوات الماضية.







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