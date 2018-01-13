بالصور.. ارتفاع حصيلة قتلى السيول الوحلية بكاليفورنيا إلى 18

المواطن - كاليفورنيا

أعلنت السلطات في جنوب كاليفورنيا، أنها عثرت على جثة رجل مسن قُتل من جراء السيول الوحلية التي ضربت المنطقة؛ ما يرفع عدد القتلى إلى 18.

يأتي ذلك فيما يواصل عمال الإنقاذ عملياتهم؛ حيث يُعتقد أن عدد المفقودين يبلغ ستة حاليًا بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين.

وكانت سيول موحلة اجتاحت مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا الأربعاء، وألحقت أضرارًا ودمارًا بمئات المنازل، وأدت إلى قطع العديد من المحاور الرئيسية.

وبدأت عمليات التنظيف، لكن الفِرَق لا تزال تواجه صعوبات في إزالة الوحول الكثيفة من شوارع مونتيسيتو، بينما تقوم فِرَق في مناطق أخرى بإعادة التيار الكهربائي.

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