بالصور.. استعادة أكثر من مليوني متر من أملاك الدولة في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - أبها

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات أكثر من مليوني متر ومائة ألف م2 من التعديات والإحداثات في عدة مواقع تابعة لمدينة أبها.

من جهته أوضح مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات إبراهيم درويش أنه قد تمت إزالة التعديات التي قد تم استحداثها مؤخرًا بطريق بني مالك بالقرب من قوة الطوارئ بمساحة قدرت بـ 1.100.000 م2 .

وأضاف أنه قد تم أيضًا إزالة تعديات بلغت مساحتها بـ 478 ألف م2 بشمال القرية الأثرية على طريق الطائف ، كما تمت إزالة إحداثات في طريق الخزن الاستراتيجي شمال مدينة أبها بمساحة تجاوزت 210 آلاف م2 ، إضافة إلى تعديات تمت إزالتها من على جانبي طريق جرشا شمال أبها بمساحة قدرت بـ 349 ألف م2 .

وأشار إلى أن غالبية التعديات كانت عبارة عن جدران استنادية إضافة إلى عقوم ترابية وجدران مبينة من الحجارة حيث تم توجيه المعدات بمساندة قوة أمنية وتمت إزالة جميع الإحداثات والتعديات .

هذا وقد أكد المشرف العام على قطاع شمال أبها بإدارة التعديات عبود سعد أبو طواري، أن الأمانة تكثف الدور الرقابي على المواقع كافة بمنطقة عسير، وذلك حرصاً منها على المحافظة على الأراضي الحكومية ، وتابع منوهاً إلى أنه سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.







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