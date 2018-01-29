بالصور.. استقبال مميز للنجم فهد المولد بإسبانيا

المواطن - مروة نبيل

وصل نجم المنتخب السعودي الأول، فهد المولد، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي، اليوم الاثنين، إلى إسبانيا لبدء مشواره مع فريقه الجديد.

نشر حساب نادي ليفانتي الإسباني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول فهد المولد وظهر من خلالها التواجد الإعلامي الكبير، لاستقبال النجم السعودي.

ورحب نادي ليفانتي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بالنجم فهد المولد بطريقته الخاصة، حيث قام بنشر عدة تغريدات بـ3 لغات، وهي: الإسبانية والعربية والإنجليزية، للترحيب بلاعب المنتخب السعودي.

وكان نادي ليفانتي الإسباني قد ضم نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي فهد المولد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري، وذلك بدعم من الهيئة العامة للرياضة، لتطويره قبل انطلاق كأس العالم 2018.







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