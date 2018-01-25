بالصور.. الأخضر يواصل تدريباته وفحوصات للاعبين

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في المعسكر الإعدادي المُقام في الرياض، ضمن المرحلة الأولى استعدادًا لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

بدأت تدريبات الأخضر الجماعية، اليوم الخميس، بالجري ثم تمارين الإحماء، وقام المدير الفني الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية بعد ذلك، وتركزت على انتقال الكرة السريعة وتنفيذ العرضيات.

وقام لاعبو المنتخب السعودي الأول بفحوصات طبية شاملة في أحد المراكز المتخصصة بالرياض، وذلك وفقًا لما أكده حساب الأخضر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ومن المُقرر أن يختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي، غدًا الجمعة، بحصة تدريبية على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، وقرر بيتزي إغلاق المران.







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