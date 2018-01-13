بالصور.. الأيتام في المملكة يكتشفون الفضاء والطيران وفن الإلقاء بالجبيل

المواطن - الرياض

انطلق بمحافظة الجبيل المخيم العلمي الأول لأيتام المملكة، والذي تنظمه جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بدعمٍ من شركة بوينج، ويشارك فيه 40 شابًّا من المنتسبين لجمعيات رعاية الأيتام على مستوى المملكة، والذي من شأنه تحقيق العديد من الأهداف من خلال دعوة الطلاب من الجمعيات المتخصصة في رعاية الأيتام بالمملكة للمشاركة في المخيم وتقديم برامج نوعية لهم.

وقد اكتمل وصول الطلاب المشاركين من مناطق المملكة لمقر المخيم بالجبيل، وزار عضو مجلس الشورى مدير عام جمعية بناء، عبدالله بن راشد الخالدي، المخيم والتقى بالمشاركين ورحَّب بهم، متمنيًا لهم التوفيق والفائدة.

وقال الخالدي: إن المخيم العلمي للأيتام سيكون نقلة نوعية لكل مشارك؛ حيث سيتعلم الكثير من المهارات والمعارف والتجارب العملية ومهارات القرن الواحد والعشرين التي ستجعله قادرًا -بإذن الله- على تحقيق أهدافه وشغفه في العلم والمعرفة، وكذلك تطلعات أسرته والقائمين على الجمعية التي ترعاه.

وأضاف الخالدي: أن هذا المشروع الذي تساهم شركة بوينج في رعايته، ويقام في معهد الجبيل التقني راعي الاستضافة للمخيم ويستمر لمدة ثمانية أيام يشمل عدة مسارات منها: مسار الفضاء والطيران، ويلقي نظرة عامة على تطبيقات العلوم والرياضيات والهندسة، كما سيتعرف المشاركون على جزء من علوم الطيران، ويطلعون على بعض التطبيقات والمفاهيم العلمية في الفضاء ومجال الطيران المهني، ويشتمل أيضًا على برامج في التوثيق والأفلام القصيرة لتعريف المشاركين على تقنيات وأساليب وأنماط التوثيق الحقيقي التي تهدف إلى توثيق بعض جوانب الواقع لغرض التعلم ونشر المعرفة.

وقال الخالدي: سيستفيد الطلاب من ورش عمل في التصنيع الرقمي ونمذجة الأفكار بواسطة استخدام الأجهزة الحديثة في القص بالليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد، وستقوم كل مجموعة بتنفيذ مشروع باستخدام هذه التقنيات، كما يشمل المخيم برنامجًا إثرائيًّا في (التوستماستر ) وهو برنامج تعليمي عالمي يساعد في التواصل والتحدث أمام الجمهور وبناء الثقة لدى الشخص والبرنامج يوفر طريقة ممتعة ومفيدة لتطبيق التواصل والخطابة والقيادة، وينمي لدى الطالب مهارة إدارة الوقت وإدارة الأفكار والتعبير عنها والتحكم بلغة البدن، وكذلك مهارة الإنصات ومهارة التقييم، ويشتمل المخيم على أنشطة رياضية وبدنية مختلفة.

وأشار المهندس أحمد عبد القادر جزار، نائب رئيس بوينج العالمية ورئيس بوينج السعودية، إلى ضرورة دعم هذه المشاريع؛ نظرًا لأنها تعزز طموحات هذه الفئة الغالية على قلوبنا، وإنه من المهم أن نتشارك كلنا لدعمهم ومساندتهم وتمكينهم لمواجهة التحديات المختلفة، وبذلك نحن نشجع المشاريع والبرامج التي تقدمها جمعية بناء لرعاية الأيتام، كما أنه من الضروري توفير وسائل لتمويل هذه المشاريع وتشجيعها، وأنه واجب على كافة شرائح القطاع الخاص دعم ومساندة الجمعيات الخيرية.

وأضاف جزار: “تعمل بوينج ضمن خطط تمت دراستها بعناية فائقة لتساعدنا على تقديم مساهمة مجتمعية بشكل متواصل لما فيه خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز تطلعات وأهداف الشركة على صعيد مسؤوليتها الاجتماعية”.

وقدَّم الخالدي الشكر لشركة بوينج على دعم هذا المشروع المهم الذي يصب في مصلحة الأيتام على مستوى المملكة، وسيكون له أثر إيجابي على أسرهم من خلال ما سيتعلمونه خلال الفترة التي سيشاركون فيها في المخيم.

وأضاف: أن الشكر موصول لراعي الاستضافة معهد الجبيل التقني وللشركاء والداعمين: سابك وساسرف وشيفرون، ولشريك التنظيم جمعية أيتام الجبيل، ولجميع الجهات الإعلامية المشاركة.







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