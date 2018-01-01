بالصور .. الإطاحة بـ30 مهربًا وضبط نصف طن حشيش في جازان ونجران

المواطن - جازان

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنّه بناء على الجهود الأمنية المستمرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران خلال الفترة من ٢٨ / ٣ / ١٤٣٩هـ إلى ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم رصد عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة لحدود المملكة بمنطقتي جازان ونجران مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٩) تسعة أشخاص سعوديي الجنسية و(١٣) شخصاً من الجنسية الإثيوبية و (٧) أشخاص يمنيي الجنسية و(١) شخص واحد صومالي الجنسية.

وقال “إنّ مجموع ما ضبط بحوزتهم بلغ (٤٢٢ ,٥٣٦ ) خمسمائة وستة وثلاثين كيلوجرامًا وأربعمائة واثنين وعشرين جراماً من مادة الحشيش المخدر، وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

وأكد المتحدث الرسمي بأن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه للتصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وسيبقون السد المنيع لحمايتها من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائها بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه.







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