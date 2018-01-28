بالصور.. الاتحاد يودع فهد المولد

المواطن - مروة نبيل

أقام أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حفل وداع للنجم فهد المولد، المنضم حديثًا إلى صفوف ليفانتي الإسباني، وذلك في حضور رئيس العميد، حمد الصنيع، عضو مجلس الإدارة خزام زارع، ومدير الفريق أسامة المولد.

وأعرب النجم فهد المولد عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة من إدارة نادي الاتحاد وزملائه اللاعبين في فريق الكرة، وتمنى التوفيق للاعبي العميد في المنافسات القادمة؛ وتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية التي ساندته كثيرًا.

ومن جانبه، تمنى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، حمد الصنيع، التوفيق للنجم فهد المولد في مشواره الاحترافي؛ وأن يبرز موهبة وإمكانية اللاعب السعودي ويكون خير سفير لبلاده في الدوري الإسباني.

وكان نادي ليفانتي الإسباني قد ضم نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي فهد المولد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بدعم من الهيئة العامة للرياضة، لتطوير مستوى اللاعب قبل كأس العالم 2018.







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