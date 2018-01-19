بالصور.. الاتفاق يُدعم صفوفه بالحارس الجزائري رايس مبولحي

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الاتفاق في إنهاء إجراءات التعاقد مع الحارس الجزائري، رايس مبولحي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب حساب النادي الرسمي على “تويتر”: “إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع الحارس الجزائري رايس مبولحي؛ لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسمٍ آخر”.

كما نشر صورًا للحارس الجزائري رايس مبولحي أثناء توقيع عقود الانضمام إلى الاتفاق، بالإضافة إلى صور وهو يرتدي قميص النادي.

ويُعَدّ الجزائري رايس مبولحي، من حراس المرمى المميزين للغاية وسبق له اللعب في العديد من الأندية الأوروبية، ومنها أنطاليا سبور التركي، سيسكا صوفيا البلغاري ونادي رين الفرنسي.







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