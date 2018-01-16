بالصور.. البنعلي يزور المشجع الاتفاقي الباكي ويمنحه هدية خاصة

المواطن – مروة نبيل

في لفتة إنسانية مميزة منه، قام رئيس المجلس التنفيذي لهيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق، عبدالرحمن البنعلي، بزيارة مشجع الفريق عبدالله الزهراني، بعد ظهوره وهو يبكي في مباراة الشباب الأخيرة.

ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من زيارة عبدالرحمن البنعلي للمشجع الاتفاقي عبدالله الزهراني، وقدم عضوية النادي وهدية خاصة له، تقديرًا لما أظهره من مشاعر مقدرة بعد الخسارة أمام الليث.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد فشل في المحافظة على تقدمه أمام الشباب، ليخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، والتقطت العدسات صورًا للمشجع الاتفاقي وهو يبكي تعبيرًا عن حزنه على ضياع الفوز.







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