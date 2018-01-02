بالصور.. التعاون يعلن التعاقد مع عماد متعب رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون- رسميًّا- عن تعاقده مع نجم النادي الأهلي المصري، عماد متعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لتوقيع عماد متعب، وأشار إلى أن مجلس الإدارة نجح في إنهاء إجراءات التعاقد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتمت مراسم التوقيع بين نادي التعاون وعماد متعب في العاصمة المصرية، وذلك بحضور لاعب الأهلي وعبدالله بن سالم مخارش، الذي مثل التعاون في هذه الصفقة.

ويُعد عماد متعب أحد أبرز هدافي الكرة المصرية، ولكنه لا يُشارك مع النادي الأهلي بشكل أساسي خلال الفترة الماضية؛ ما دفعه للانتقال إلى نادي التعاون، لرغبته في المشاركة بشكل أساسي والعودة إلى المنتخب.







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