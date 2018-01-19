بالصور.. السعودية تهزم نيوزلاندا ببطولة آسيا لليد

المواطن - محمد سمعة

حقق المنتخب السعودي الأول لكرة اليد فوزًا مهمًّا على نظيره النيوزلاندي، بنتيجة 42- 12، في إطار لقاءات البطولة الآسيوية الـ18 والمقامة بكوريا الجنوبية.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة اليد على “تويتر” صورًا من المباراة، حيث نجح الأخضر في تحقيق الفوز الثاني له في البطولة بعد فوزه على المنتخب الصيني بالأمس.

ونجح المنتخب السعودي في التأهل لدور المجموعات الرئيسي بالبطولة الآسيوية عقب فوزه على نيوزلاندا.

ويسعى الأخضر للفوز في البطولة الآسيوية للتأهل إلى مونديال اليد في ألمانيا والدانمارك في العام المقبل.

وأقيمت المباراة في صالة سو سوان شيبو في كوريا الجنوبية.







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