بالصور.. الصيد الجائر يطل من شعب هبهبة في عسير

المواطن ـ سعيد عسيري ـ محايل عسير:

عاد الصيد الجائر والاستعراض به عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى الواجهة، إثر تداول صور متنوعة لصيد الحيوانات والطيور المختلفة والنادرة، كالوعول وغيرها، وبكميات كبيرة؛ ما يشكل انعكاسًا سلبيًّا على البيئة، يهدد بانقراض الحيوانات النادرة.

وفي منطقة عسير، أطلت هذه الظاهرة، تحديدًا من شعب هبهبة الواقع بالقرب من محافظة محايل عسير؛ حيث أظهرت صور عدة، الصيد الجائر للوعول، وهي من الحيوانات النادرة التي توجد في المنطقة.

وتنتشر الوعول في جبال قرى بني ثوعة؛ الأمر الذي يتطلب تدخلًا عاجلًا من قِبَل الجهات المختصة، ممثلة في هيئة حماية الحياة الفطرية، لإيقاف هذه التجاوزات والممارسات السلبية، وحماية هذه الحيوانات من الانقراض.







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