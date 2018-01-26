بالصور.. المنتخب السعودي يختتم معسكره الإعدادي

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، معسكره الإعدادي الذي أُقيم في العاصمة الرياض، ضمن المرحلة الأولى من استعدادات الأخضر لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقام المدرب الأرجنتيني، خوان أنطونيو بيتزي، بعقد اجتماع مع لاعبي المنتخب السعودي الأول، قدم خلاله الشكر والتقدير للاعبين على الانضباط العالي خلال فترة المعسكر، مؤكدًا أن القيمة الفنية التي حصدها ساهمت في تحقيق الهدف الذي أُقيم من أجله المعسكر.

وحضر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، تدريبات الأخضر اليوم، واكتفى بيتزي بمناورة قصيرة من شوطين ضد فريق نادي الشباب، لعب خلالها بتشكيلتين مختلفتين؛ وذلك رغبة منه في إعطاء الفرصة للجميع والوقوف على مستويات اللاعبين.







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