بالصور.. المنتخب السعودي يواصل تدريباته.. وفهد المولد يُشارك

المواطن - مروة نبيل

في حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، أدى المنتخب الوطني الأول، تدريباته اليومية في المعسكر الإعدادي المُقام بالعاصمة الرياض، ضمن أولى مراحل الأخضر؛ استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبدأ تدريب المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، بالجري حول الملعب، قبل أن يُطبق المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، عددًا من الجمل التكتيكية التي تركزت على اللعب السريع وتنويع صناعة الهجمة، بالإضافة إلى مناورة على مساحة الملعب بالكامل.

وشهد تدريب المنتخب السعودي اليوم، مشاركة النجم فهد المولد، بعدما غاب عن المران، يوم أمس الثلاثاء، نتيجة إصابته بنزلة معوية أجبرته على الراحة، وذلك وفقًا لحساب المنتخب السعودي الرسمي على “تويتر”.







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