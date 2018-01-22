بالصور.. “المواطن” توثق أبرز أحداث مباراة الأهلي والعروبة

المواطن - مروة نبيل - تصوير : أحمد الفهمي

انتهت مباراة النادي الأهلي والعروبة، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، بتحقيق الراقي لفوز عريض بستة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ8 عن جدارة واستحقاق.

ورصدت عدسة “المواطن” أبرز لقطات مباراة النادي الأهلي والعروبة في كأس الملك، بداية من نزول لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب للإحماء، والحضور الجماهيري في المدرجات لمؤازرة الراقي في البطولة.

ووثقت “المواطن” احتفالات اللاعبين بالأهداف في مباراة النادي الأهلي والعروبة، وعلى رأسها احتفال سلمان المؤشر بهدفه الثاني، بعدما رفع قميصه وأظهر قميصًا يحمل رقم 13، ورسم قلبًا عليه، في إشارة إلى النجم محمد عبدالشافي، الذي رحل لصفوف نادي الفتح.

كما رصدت عدستنا احتفال الوافد الجديد مؤمن زكريا بهدفيه في مباراة النادي الأهلي والعروبة حيث توجه للجماهير واحتفل معهم، ثم سجد شكرًا لله على التوفيق.

وانتهت مباراة النادي الأهلي والعروبة بفوز الراقي بستة أهداف نظيفة، سجلها سلمان المؤشر في الدقيقتين 33 و71، مؤمن زكريا في الدقيقتين 91 و93، حسين المقهوي في الدقيقة 41، وإيوانيس فيتفاتزيديس في الدقيقة 60.







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