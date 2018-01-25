بالصور.. النصر يُجدد عقدي الفريدي وأوفيني

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تجديد عقد نجمي الفريق الأول لكرة القدم، أحمد الفريدي وبرونو أوفيني.

ونشر حساب النصر صورًا خلال توقيع عقدي أحمد الفريدي وبرونو أوفيني، وأكد أن عضو الشرف الداعم تكفَّل بتجديد التعاقد مع الفريدي لمدة سنتين بداية من الموسم المقبل، ولمدة عام مع اللاعب البرازيلي.

وشدّد نادي النصر أن تكفُّل عضو الشرف الداعم بتجديد عقدي ثنائي الفريق الأول الفريدي وأوفيني، امتداد لمواقفه الكبيرة مع العالمي، ودعم لمجلس إدارة النادي في هذه المرحلة المهمة.







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