بالصور.. النصر يُكرم يحيى الشهري ولكرو

المواطن – مروة نبيل

أقام مجلس إدارة نادي النصر، مساء اليوم الأحد، حفل وداع لنجم الفريق الأول لكرة القدم، يحيى الشهري، المُنتقل حديثًا لصفوف نادي ليغانيس الإسباني، كما كرمت المغربي سعد لكرو، بعد توقيع مخالصة مالية معه.

وحضر الحفل كل من رئيس نادي النصر، سلمان المالك، نائبه فهد العجلان، الأمين العام محمد المسبل، وأعضاء مجلس إدارة، حسين العبدالوهاب وتركي المشيقح، مدير عام كرة القدم، طلال النجار، والجهازين الإداري والفني والطبي واللاعبين.

وشدد سلمان المالك على ثقته في نجاح يحيى الشهري في تجربته الاحترافية، وقال: “ستكون خطوة مهمة للاعب السعودي، وأنت تملك كل مقومات النجاح، وستكون خير سفير لناديك النصر، وكلنا ندعوا لك بالتوفيق ونعدك بأنك ستسمع عن نصرك نتائج جيدة تسعدك”.

وثمن يحيى الشهري هذه المبادرة، وقال: “بلا شك هذه تجربة وبإذن الله سأبذل قصارى جهدي لأكون في مستوى هذه الثقة وأقدم صورة جيدة للاعب السعودي، ولما يملكه من إمكانيات فنية كبيرة مع دعواتي للعالمي بالتوفيق وتحقيق انتصارات تسعد جماهيره الغالية وتسعدني”.

كما كرمت إدارة النصر المغربي سعد لكرو، بعد توقيعه لمخالصة مالية نهائية مع العالمي، وأشاد سلمان المالك، بما قدمه اللاعب من عطاء طيلة مشاركته مع الفريق وعلى روحه العالية وأخلاقه المتميزة، مُتمنيًا له التوفيق، وعبر اللاعب عن شكره وتقديره لإدارة النادي على هذه الاحتفالية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :