بالصور.. بلاغ مواطن يكشف عن 45 منشأة حجرية أثرية لعصر ما قبل الميلاد

المواطن - سعيد ال هطلاء - تثليث

كشفت أعمال مسح مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة بيشة عن 45 منشأة حجرية ذات أشكال دائرية بالقرب من وادي نعام التابع لمحافظة تثليث، بعد أن أبلغ عنها أحد المواطنين من خلال الهاتف السياحي ١٩٩٨٨.

وأوضح مدير مكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله سعيد الأكلبي أن عملية المسح الأثري لوادي نعام سجلت العديد من النقوش والرسومات الصخرية والتي تتميز بها محافظة تثليث، إضافة إلى المنشآت الحجرية والتي تتفاوت في إحجامها ما بين ١٥ – ٢٠ م والبعض الآخر من ٣_ ٥ أمتار، حيث يرجح بأنها استخدمت قديماً كعلامات للطرق أو مقابر أو مصائد للحيوانات، ويعود تاريخها من ٣٠٠٠ – ٤٠٠٠ سنة قبل الميلاد، مقارنة مع ما عثر عليه في مواقع أخرى في محافظة الخرج وفي شمال المملكة وفي منطقة نجران والتي تعود لنفس الفترة.

من جانبه، أوضح مدير التراث الوطني بمنطقة عسير سعيد بن علي القرني بأن المسح الأثري واحد من مهام مكاتب الآثار في المناطق، وأنه سجل حتى الآن على مستوى عسير أكثر من ٤١٨ موقعاً أثرياً، مضيفاً أن محافظة تثليث ستكون إحدى محافظات المنطقة والتي ستشملها عمليات المسوحات الأثرية هذا العام.

من جانبه، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة بأن الهيئة تشكر وتكافئ المواطنين الذين يتعاونون معها في الإبلاغ عن المواقع الأثرية وفق معايير وضوابط ولجنة خاصة لتقدير ذلك، مضيفاً أن منطقة عسير تتميز بتنوع مواقع التراث الحضاري فيها، مهيباً بالجميع للتعاون مع الهيئة في الحفاظ على التراث الحضاري للمملكة بصفة عامة ومنطقة عسير بصفة خاصة، والإبلاغ عن أي مواقع أثرية من خلال فرع الهيئة بالمنطقة أو من خلال مكاتب الآثار المنتشرة في عدد من محافظات المنطقة.







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