بالصور.. بلدية الشوقية تواصل إزالة المباني المخالفة بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

أزالت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة عدداً كبيراً من المباني والأحواش المخالفة والمقامة بطرق عشوائية وبدون صكوك شرعية، وبمشاركة عدد من أفراد ومنسوبي الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة .

وحذَّر المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، من التعدي على الأراضي العامة والبناء بطرق عشوائية مخالفة والذي يشكل خطراً على السكان، وتشويهها للمنظر العام، لافتاً إلى أن البلدية لن تتهاون في إزالة هذه المخالفات وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

وقال: إن الفرق الميدانية نفَّذت أمس حملةً أزالت خلالها العديدَ من الأبنية والأحواش، مسلحة وشعبية، وجميعها عبارة عن تعديات على الممتلكات العامة، كانت مقامة من قِبَل بعض المواطنين المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يثبت ملكيتهم لها، وقد تمت إزالتها جميعها واتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم تكرارها.

وأشار إلى أن الفِرَق الميدانية بالبلدية تواصل مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.







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