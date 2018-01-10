بالصور.. تدشين القميص الرسمي للصقور الخضر في كأس العالم بروسيا

المواطن - أحمد حسن

في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس اتحاد الكرة عادل عزت والمدير الفني بيتزي، للكشف فيه عن البرنامج الإعدادي للمنتخب استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018، دشن رئيس الاتحاد، القميص الرسمي للصقور الخضر.

وأظهرت صور على حساب المنتخب السعودي في “تويتر” عادل عزت بجانب المدير الفني بيتزي وهما يمسكان بالقميص الرسمي الجديد للمنتخب.

يذكر أنه خلال المؤتمر كشف عزت برنامج المنتخب، وقال: “يتكون من خمس مراحل: الأولى؛ من 21- 27 يناير معسكر بمدينة الرياض لن يكون هناك أي مباراة ودية، الثانية؛ من 21- 27 فبراير وبها معسكر داخلي ولعب مباراة ودية مع منتخب العراق في مدينة البصرة العراقية”.

وأضاف: “المرحلة الثالثة من 15- 27 مارس التي تصادف أيام الفيفا وسنخوض معسكرًا في إسبانيا، وسنلعب مباراتين وديتين الأولى يوم 23 مارس أمام أوكرانيا، والثانية أمام منتخب بلجيكا في بلجيكا يوم 27 مارس”.

وأشار عزت إلى أن المرحلة الرابعة ستكون آخر أسبوع في إبريل إلى 15 مايو، وستكون عبارة عن معسكر خارجي ولعب مباراتين وديتين. أيام (9، 15) شهر مايو، والمرحلة الخامسة ستكون يوم 19 مايو إلى كأس العالم ستكون في أوروبا، وسيلعب المنتخب ثلاث مباريات ودية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :