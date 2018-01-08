بالصور.. تدشين شعار نادي شرورة الجديد

المواطن - حسين الحامد - شرورة

دشن محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف الشهري، مساء أمس الأحد، شعار نادي شرورة الجديد بدلًا من الشعار السابق، والذي مضى على مروره 43 عامًا منذ تأسيس النادي بعد أن تم اعتماد الشعار الجديد من قبل الهيئة العامة للرياضة.



وأقامت إدارة النادي احتفالًا بهذه المناسبة، حضره وكيل محافظة شرورة عامر الصيعري ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بنجران عبدالله آل شيبان، كما شهد الحفل حضور رئيس نادي حبونا وممثلي أندية الأخدود ونجران وعدد من أعضاء مجالس إدارة نادي شرورة السابقين.

وقد رحب رئيس النادي محمد بن عوض الصيعري بالحضور، وقدم شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران على دعمهما المستمر لرياضة المنطقة، كما رحب براعي الحفل وكيل المحافظة ورئيس مكتب الهيئة العامة للرياضة بنجران ولكل من حضر الحفل من داخل المحافظة وخارجها.

كما شهد الحفل عرضًا مرئيًّا وصوتيًّا لشعار النادي الجديد ومدلولات للشعار، وفي نهاية الحفل تم تكريم جميع أعضاء مجالس إدارات النادي السابقين.







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