بالصور.. تفحُّم فتاتين في حادث ارتطام مركبة بعمود إنارة بالصوالحة

المواطن- حسان الصالحي- الصوالحة

توفيت فتاتَان، صباح اليوم الثلاثاء، بسعيدة الصوالحة بمحايل عسير، عقب انحراف مركبتهما من نوع كورولا وارتطامها بعمود إنارة، حيث نجم عن الحادث تفحم الفتاتين وإصابة قائد المركبة.

وفي التفاصيل، التي حصلت عليها ”المواطن“، فإن المركبة كانت قادمة من الشمال باتجاه الجنوب، وانحرفت عن مسارها؛ ما أدى إلى ارتطامها بعمود الإنارة، حيث اشتعلت النيران بها ونتج عن ذلك إصابة السائق وتفحم الفتاتين على الفور.

وعقب مباشرة الجهات الأمنية، تم نقل الفتاتين لمستشفى جنوب القنفذة حتى يتم التعرف عليهما من قِبَل ذويهما.

وكان قد باشر الحادث شرطة السعيدة ومرور البرك، والبلدية، فيما وصل الدفاع المدني بحلي والبرك في الوقت بدل الضائع عقب احتراق المركبة بالكامل وتفحم الفتاتَيْن؛ نظرًا لعدم وجود وحدة للدفاع المدني بمركز السعيدة الذي يتبع لمحايل عسير، بينما تتم مباشرة الحوادث التي تقع في المركز من محافظتَيْن مجاورتين للمركز وهما محافظة البرك والقنفذة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :