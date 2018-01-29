بالصور.. تكريم حارس الفيحاء السابق

المواطن - مروة نبيل

كُرم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء سابقًا، عبدالله المقبل، بين شوطي مباراة الفيحاء والفيصلي المُقامة الآن، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على “تويتر”، صورًا من التكريم، وأشار إلى أنه تم تكريم عبدالله المقبل بين شوطي المباراة، حيث قدم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة المجمعة، محمد الهداب، درعًا تذكاريًّا له.

وقدم رئيس مجلس الإدارة، سعود الشلهوب، درعًا تذكاريًّا لحارس مرمى الفريق السابق عبدالله المقبل، مقدمًا من إدارة نادي الفيحاء.

وتُشير نتيجة مباراة الفيحاء والفيصلي إلى تقدم الفريق البرتقالي بهدف نظيف في الشوط الأول، أحرزه النجم الكولومبي دانيلو أسبريا.







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