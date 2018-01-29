بالصور.. تكريم كلاتنبيرغ لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

كرم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل عزت، اليوم الاثنين، رئيس لجنة الحكام، الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، تقديرًا لموقفه بإيقاف مباراة الفيحاء والفتح في دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، عند سماع صوت الأذان.

وشمل تكريم رئيس الاتحاد السعودي الطاقم المساعد للإنجليزي مارك كلاتنبيرغ في المباراة، وهم المساعد الأول الإنجليزي جاكوب كلون، المساعد الثاني الأيرلندي ستيفن دانيلسون، والحكم الرابع السعودي محمد القرني.

وأثنى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الموقف المميز لمارك كلاتنبيرغ ومساعديه، مؤكدًا بأن ذلك الموقف حمل العديد من المضامين الرائعة والرسائل الجميلة التي تلقفها الوسط الرياضي المحلي والدولي بالإشادة والثناء.

وكان مارك كلاتنبيرغ، قد قام بإيقاف مباراة الفيحاء والفتح لمدة 3 دقائق تقريبًا خلال أحداث الشوط الإضافي الأول، احترامًا لأذان المغرب، الأمر الذي حصد أصداء واسعة، سواء بين الرياضيين أو الجماهير التي أشادت بالأمر.







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