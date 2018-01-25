بالصور.. حريق يلتهم عمارة قيد الإنشاء في خالدية مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أخمدت فرق الدفاع المدني في مكة حريقًا نشب في مبنى قيد الإنشاء بالطريق الدائري دون إصابات.

وأكّد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد، نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الثالثة والدقيقة الرابعة من بعد ظهر اليوم، وردنا بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مبنى قيد الإنشاء بالطريق الدائري.

وأوضح أن الحادث كان عبارة عن اشتعال النار في مجموعة نفايات وأخشاب تقع أسفل عمارة تحت الإنشاء على الطريق الدائري الثالث بحي الخالدية مكونة 11 دورًا بمساحة تُقدر بـ(20×20)م تمت السيطرة على الحادث وإخماده.

ولفت إلى أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.







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