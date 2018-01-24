بالصور .. حريق يلتهم مزرعة بشفا الطائف والسبب .. صاحبها

المواطن - أحمد العُمري - الطائف

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم الأربعاء حريقاً التهم أشجاراً وأعلافاً بمزرعة بوادي الضيق بالشفا فيما لم يُصَبْ أحد بأي أذى.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أنه ورد بلاغ من مركز العمليات الأمنية الموحدة اليوم يفيد بوقوع حريق في أشجار وأعلاف بمزرعه في منطقة الشفا.

وأضاف الشريف أنه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع واتضح أن الحالة عبارة عن حريق في مزرعة بوادي الضيق بمنطقه الشفا وقد أدت حركة الرياح إلى انتشار الحريق في مواقع متفرقة.

وأردف أنه استطاعت فرق الدفاع المدني محاصرة مواقع الاشتعال وعدم انتشارها للمواقع المجاورة وتقدر المساحة المحترقة بــ ٥٠ إلى ١٠٠ متر.

وأشار الشريف إلى أن السبب يعود إلى صاحب المزرعة الذي قام بإشعال النار بهدف توصيل الآليات الزراعية ببعضها ما أدى إلى انتشار الحريق.

وأهاب الشريف بأصحاب المزارع المحافظة على جمال الطبيعة في المناطق السياحية وإذا لزم الأمر من إشعال النار ينبغي أن تكون في موقع معزول بعيد عن الأشجار والأعشاب مع ضرورة توافر طفايات للحريق لمباشرة الحريق قبل انتشاره.







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