بالصور.. حملات على صيدليات تبوك للتأكد من التزامها بعدم رفع الأسعار

المواطن - تبوك

واصلت صحة تبوك لليوم الثاني على التوالي حملتها على الصيدليات، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل.

وبحسب الحساب الرسمي لصحة تبوك على موقع “تويتر”، تأتي الحملات للتأكد من التزام الصيدليات بعدم رفع الأسعار أو احتساب ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والفيتامينات المسعرّة والأجهزة والمنتجات الطبية.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت صحة تبوك أنها صرفت خلال العام الماضي 1438هـ أكثر من 36 مليون ريال لـ3980 من المرضى ومرافقيهم المحولين بموجب قرار الهيئة الطبية للعلاج في المستشفيات التخصصية الذين لم يتوفر لهم العلاج في المنطقة.







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