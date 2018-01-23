بالصور.. رئيس بلدية أضم يطلع على مطالب أهالي الفحو

المواطن - أحمد العُمري - أضم

وجه رئيس بلدية محافظة أضم، الاثنين، قسم النظافة بعمل نظافة شاملة لقرى ومدارس البنين والبنات والمركز الصحي بقرية الفحو التابع لمركز حقال.

وجاء توجيه الذيبي عقب جولة قام بها، صباح اليوم الاثنين، برفقة رؤساء الأقسام بالبلدية للوقوف على مطالب واحتياجات الأهالي بالقرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية أضم، يحيى عبدالرحمن المالكي، أنه سيتم عمل جدول لفرق النظافة بحيث تقوم الفرقة بجولة على القرى بصفة مستمرة، مشيرًا إلى أنه سيتوفر الخدمات لأهالي القرية حسب إمكانات البلدية والميزانيات المتاحة.







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