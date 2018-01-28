بالصور.. رئيس محكمة الاستئناف بالشرقية وقضاة يزورون أدبي الأحساء

المواطن- الأحساء

زار رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل رقيب، وجمع من قضاة ومنسوبي المحكمة، مقر نادي الأحساء الأدبي، مساء الجمعة الماضية.

وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري وبعض أعضاء الجمعية العمومية وعدد من المثقفين.

وتجول رئيس المحكمة والقضاة في أنحاء المبنى شملت ديوانية المثقفين وقاعة كبار الشخصيات والمقهى الثقافي ومكتبة النادي وصالة القراءة ورواق الثقافة وقاعة الشيخ عبدالعزيز الجبر، واطلعوا على مرافق النادي المتعددة، ثم توجهوا للمقهى الثقافي، حيث تناولوا القهوة وتبادلوا الأحاديث مع المثقفين.

وفي ختام الزيارة أشاد الشيخ عبدالرحمن آل رقيب بما شاهده.

وقال: “سرني وزملائي ما رأيناه من تنظيم وترتيب وحرص على تمثيل الأحساء برجالها وأرضها ونخيلها وتراثها، وهذا يعكس حرص القائمين على النادي وحبهم للعلم والأدب والثقافة ودورهم في خدمة الوطن بما يليق بالأحساء وأهلها”.



وأضاف: “أن هذا المبنى مفخرة لنادي الأحساء الأدبي هذا النادي الذي يعد من أحدث الأندية الأدبية في المملكة ويمتلك مثل هذا الصرح الثقافي، وهذا دليل على اهتمام الدولة بالأدب والثقافة، وهو كذلك دليل على وعي أبناء الأحساء وحرص القائمين على النادي حتى وصل إلى هذا المستوى”.



ومن جانبه، شكر الدكتور ظافر الشهري رئيس مجلس إدارة النادي الشيخ عبدالرحمن آل رقيب وصحبه الكرام من أصحاب الفضيلة الذين أكرموا النادي بهذه الزيارة.

وقال: “عندما يأتي علماؤنا وقضاتنا إلى النادي الأدبي في زيارة ودية، فإن هذا شرف كبير لنا، كما أنه يضاعف من حجم المسؤولية علينا في مجلس الإدارة بأن نكون عند حسن ظن الجميع، وأن نعمل بما يرضي الله أولًا ثم يرضي المسؤولين عنا ويحقق طموح وتطلعات المثقفين والمثقفات والأدباء والأديبات ومجتمع الأحساء قاطبة”.

وفي نهاية الزيارة تم توزيع بعض إصدارات النادي على أصحاب الفضيلة.







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