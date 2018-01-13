بالصور .. سفير المملكة لدى الصين يزور الأخضر قبل مواجهة العراق

المواطن - محمد سمعه

زار معالي السفير تركي بن محمد الماضي، سفير المملكة العربية السعودية لدى الصين، بعثة الأخضر الأولمبي لدعمهم قبل مواجهة العراق في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في الصين.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر موقع “تويتر” صورًا لزيارة السفير تركي بن محمد لبعثة المنتخب السعودي الأولمبي اليوم.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز على المنتخب العراقي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية.

وكان الأخضر قد تعادل في الجولة الأولى مع المنتخب الأردني بنتيجة هدفين لكل فريق.







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