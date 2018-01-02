بالصور.. سلمان المالك يحضر تدريبات النصر ويوجه رسالة للجماهير

المواطن – مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة نادي النصر الجديد، سلمان المالك، على حضور تدريبات العالمي، اليوم الثلاثاء، وقام بتوجيه رسالة إلى الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

بدأ سلمان المالك مهام عمله بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، حيث عقد عدة اجتماعات؛ وكانت البداية باجتماع قصير في مكتبه، بحضور الأمين العام المكلف حمود العصيمي، وتوجه بعد ذلك إلى ملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية لمتابعة تدريب الفريق الأول.

والتقى سلمان المالك بعد ذلك بالجهاز الفني واللاعبين بحضور مدير عام كرة القدم، طلال النجار، ورئيس اللجنة الفنية صالح المطلق، ثم عقد اجتماعًا منفردًا مع اللاعبين في غرفة الملابس، ثم عقد اجتماعًا آخر في مكتبه مع المدرب جوستافو كورينتيوس.

وفي ختام اجتماعاته اطلع سلمان المالك على كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بنادي النصر.

ووجه سلمان المالك رسالة إلى جماهير النصر عبر “سناب شات”، وقال: “إننا هنا من أجل خدمتكم، وتحقيق تطلعاتكم، فقط نحتاج وقفتكم ودعمكم.. بدون وقفتكم لن نستطيع أن نفعل شيئًا، ونتمنى أن تتفاعل جماهير الشمس خلف الفريق اعتبارًا من مباراته المقبلة”.

وأضاف سلمان المالك في رسالته للجماهير: “أنتم أصحاب القرار، ولابد أن تكون وقفتكم مع النادي والفريق داخل الملعب وخارجه، خاصة في ظل طرح مبادرة (ادعم ناديك)، ودورنا مساعدتكم”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد أعلن عن حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة فيصل بن تركي وتكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك، وتم الإعلان عن القرار عبر حساب الهيئة الرسمي على “تويتر”.







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