بالصور.. سيدة سعودية تُنظم وتشرف على مهرجان “هلا سعودي” بالشرقية

المواطن ـ سعيد ال هطلاء - الخبر

تنطلق الخميس المقبل فعاليات مهرجان “هلا سعودي” الذي سيقام على الواجهة البحرية بمدينة الخبر، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ويستمر لمدة عشرة أيام يتخلله العديد من الفعاليات التي تقام في القرى التراثية؛ لإبراز الموروث الثقافي لمناطق المملكة بتنظيم وإشراف عام من سيدة سعودية.

وعبَّرت المشرفة العامة على المهرجان أمل الزنيد عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله- لرعايته واهتمامه بهذا الموروث الثقافي التراثي الذي تنظمه هي بكل فخر وتشرف عليه ولأول مرة في المنطقة الشرقية، مبينة أن هذا التشريف يعد دافعاً للحماس لتقديم كل جديد لاسيما وأن رؤية قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- 2030 جعلت من المرأة السعودية عنصراً فعالاً ومشاركا في بناء الوطن وداعماً لنهضته التنموية.

وأشارت الزنيد إلى أن فعاليات المهرجان الذي سينطلق الخميس المقبل سيتخلله العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على إبراز التراث الشعبي والتراثي لجميع مناطق المملكة حيث سيتم إقامة قرى تراثية للمناطق تشمل الشمالية والجنوبية والغربية والمنطقة الشرقية والوسطى، وأوبريت وطني، وكذلك أركان للمشاريع الصغيرة والمنزلية لرواد ورائدات الأعمال، كما سيشهد المهرجان مسرحاً للطفل وأمسيات شعرية وأدبية وقسم يختص بالفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المسابقات والجوائز اليومية طيلة أيام إقامة المهرجان .

ودعت الزنيد كافة الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في دعم المهرجان وإبرازه بالصورة التي تنعكس على جودة مخرجاتنا السياحية الرافدة لاقتصادنا الوطني، مؤكدة أن اللجنة المنظمة ترحب بأي مشاركة فاعلة وفق رؤية البرنامج وأهدافه ورسالته السامية.







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