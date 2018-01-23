بالصور.. سيلفي نتنياهو مع أميتاب باتشان ينقلب ضدّه

المواطن ـ رقية الأحمد

بأسلوب ذكي، ورسالة واضحة المعنى والهدف، عمد الفنان الهندي الشهير أميتاب باتشان، إلى فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وما يتعرّض له المطالبون بحقوقهم بالأرض والكرامة.

ووضع الفنان العالمي، خلفيات لصورة سيلفي، التقطها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع بعض نجوم بوليوود، ليذكّر العالم أنَّ فظائع الاحتلال أكبر من أن يتم تهميشها بالابتسامات أمام الكاميرات.

وتمكّن باتشان، الذي استجاب لدعوات المدوّنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تغيير الهدف من وراء السيلفي الفني مع نجوم “بوليوود” في الهند، إذ إنّه لم يأتِ كما يشتهي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لعقد اتفاقات مع السينما الهندية، أحد أهدافها تحسين صورة الاحتلال الإسرائيلي في العالم.

ووثّقت الصور، انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، فيما علّق المدوّنون، من دول العالم أجمع، مشدّدين على أنَّ “نتنياهو قاتل، ولا يمكن إغفال إجرامه في حق الشعب الفلسطيني، عبر استثمارات ينفقها في صناعة السينما الهندية”.

واتّفق المغرّدون، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم الاثنين 22 كانون الثاني/ يناير الجاري، على أنَّ “هذا الفنان الهندي يمثل ضمير الوعي والفهم الإنساني لجرائم الاحتلال الإسرائيلي”.

يذكر أنَّ الممثلين شاروخان وعامر خان وسلمان خان، رفضوا لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته للهند، احتجاجًا على العدوان ضد الشعب الفلسطيني.







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