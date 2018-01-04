بالصور.. شراكة مجتمعية بين مدارس المناهل الأهلية بأبها وتعليم رجال ألمع

المواطن - حسن عسيري - أبها

أبرمت مدارس المناهل الأهلية بعسير اتفاقية شراكة مجتمعية، مع الإدارة العامة لتعليم بمحافظة رجال ألمع؛ انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، والتي شملت نظرة شاملة لقطاع التعليم بما يساعد على رفع مستوى الطلاب والطالبات تحصيليًّا وسلوكيًّا وتطوير المنظومة التربوية بجميع مكوناتها.



وتم استحداث مجموعة كبيرة من الأنشطة والبرامج والفعاليات بحيث تهدف الاتفاقية لتعزيز الجهود ودعم تهيئة البيئة التعليمية، وكذلك تفعيل دور ومسؤولية الطرفين في المجتمع من الناحية العلمية وإنشاء فريق للعمل التطوعي يخدم الطرفين والمساهمة في تقديم خصم خاص لأبناء الشهداء والمرابطين في محافظة رجال ألمع الراغبين للالتحاق بمدارس المناهل وإقامة حملات توعوية ودورات تدريبية ولقاءات شبابية مشتركة بين الطرفين.

وأبرم الاتفاقية التي تم توقيعها في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة رجال ألمع، صباح اليوم الأربعاء، مدير التعليم بالمحافظة إبراهيم يحيى كدوان ومدير عام مدارس المناهل حسن محمد جبلي، كما حضر توقيع الاتفاقية المساعد للشؤون التعليمية ومدير وحدة ارتقاء بتعليم رجال ألمع.

وأكد جبلي حرص مدارس المناهل على المشاركة المجتمعية، موضحًا أنها “مبدأ أساس من مبادئ تنمية المجتمع والرفع من مستوى أبنائنا الطلاب تحصيليًّا وسلوكيًّا والمساهمة في إقامة ورعاية المناشط والفعاليات التعليمية التي تعود بالنفع والفائدة للطلاب والطالبات”.

وأضاف أن “الشراكة تضمنت التعاون في إعداد برامج تعليمية تخدم الطلاب والطالبات بالمحافظة وكذلك التعاون في مجالات العمل التطوعي”.

وفي الختام قدم الشكر لمدير التعليم في رجال ألمع على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.







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