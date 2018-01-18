بالصور.. ضبط منشأة في الدمام بسبب مخالفات

المواطن- الرياض

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، مساء أمس الأربعاء، منشأة مخالفة في الدمام.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة التجارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الفرق التفتيشية ضبطت خلال جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية بالدمام منشأة وتخالفها لعدم صحّة الإعلانات الترويجية ولعدم وجود بطاقة السعر على السلع.

وضبطت التجارة في وقت سابق ضمن حملة ناديك أولى في الأحساء 1200 منتج مخالف تمت طباعة شعارات أندية رياضية عليها لتسويقها، وعليه تم إغلاق المحل واستدعاء صاحبه لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.







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