بالصور.. ضبط 3 مواطنين أطلقوا النار في مناسبة وأربكوا المرور بعفيف

المواطن - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض أن دوريات محافظة عفيف تمكنت من ضبط (٣) مواطنين أطلقوا النار في مناسبة؛ حيث عرَّضوا حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأضافت شرطة الرياض أنه استمراراً لجهود شرطة منطقة الرياض في مكافحة الظواهر السلبية والحدّ من مخاطر انتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات؛ رصدت إدارة دوريات أمن المحافظات، ممثلة بشعبة دوريات أمن محافظة عفيف، من خلال المتابعة المستمرة مركبةً بأحد شوارع المحافظة يستقلها أشخاصٌ تسببوا في إرباك الحركة المرورية واستخدموا المنبهات المزعجة وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء أثناء توجههم لإحدى المناسبات، غير آبهين ومُعرِّضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف بيان الشرطة أنه وفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات، تم القبض عليهم بعد متابعتهم ثلاثة مواطنين (في العقد الثالث)، وضُبط بحوزتهم سلاح رشاش نوع (كلاشنكوف) ومشط للذخيره وعدد (٧) أعيرة نارية حية تم تحريزها وتم حجز المركبة.

وجرى إيقافهم بمركز شرطة المحافظة لإحالتهم لدائرة النيابة العامة بحكم الاختصاص.







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