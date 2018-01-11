بالصور.. طالب ثانوي يبتكر نظاماً بيئياً يحد من استهلاك مياه الزراعة بنسبة 50%

المواطن_ نوف العايد_ الجبيل

راكان محمد العنزي، طالب بالصف الثالث ثانوي من مدينة الجبيل، أحد العقول اليافعة التي تبصَّرت بعلم الاختراع والابتكار ليسجل براءة عمله بالمكتب السعودي، فهو المبتكر لنظام بيئي يعمل علي الحد من استهلاك المياه بالزراعة إلى النصف.

وللحديث عن هذا النظام ومدى فاعليته وماهية المحاور المعتمدة لمشروعه؛ التقت “ المواطن ” بالطالب، راكان محمد العنزي الطالب بالمرحلة الثانوية بمحافظة الجبيل بالصف الثالث بقسم العلمي.

وأوضح الطالب راكان العنزي لـ” المواطن ” أن ‏شمولية النظام البيئي هو نظام مختص بتوفير الماء بمقدار النصف، حيث يبدأ الماء بدخول البيت المحمي، بحيث يكون البيت المحمي مغلقاً تماماً ومغلقاً أيضاً بمقدار مترين تحت الأرض للحفاظ على الرطوبة، وبعد ذلك مع حرارة الجو تبدأ الرطوبة بالصعود والنفاذ إلى جهاز مختص للتكثيف.

وعن المحاور التي اعتمدها بمشروعه للبيئة قال: إن النظام البيئي المبتكر يعتمد على ثلاثة محاور هي: توفير المياه، تفعيل الطاقة الشمسية للحد من استهلاك الكهرباء، تطبيقاً وتماشياً مع رؤية 2030.

وتابع أنه من البديهي أن الزراعة تحتاج الماء، لكن الرطوبة تغني النبات عن سقيها بنسبة معينة، ويمكن من خلالها توفير نسبة 50% من الماء، أما النسبة الأخرى في ريّ النباتات فسوف تعتمد على رطوبة للنبات.

وحول مشاركاته للتعريف ببرنامجه قال العنزي: “شاركت بعدة معارض ومؤتمرات منها -معرض الهيئة الملكية للبيئة، كذلك مشاركة في سابك الصيفي، وأخرى في ناسا للعلوم التطبيقية، وأيضاً في مؤتمر الهيئة لإدارة الطاقة.

وعن توثيق براءة اختراعه أضاف أنه حصل على براءة اختراع من المكتب السعودي، وحول تطبيق نظامه البيئي وعن تجربته ميدانياً، أضاف العنزي أنه طبقه في مشتل الهيئة الملكية، موضحاً أن نسبة النجاح وصلت إلى 98%.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :