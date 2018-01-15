طريقة الاستعلام عن الدفعة الأولى من سكني في عامه الثاني عبر بوابة إسكان

المواطن - الرياض

أطلقت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، اليوم، الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج “سكني 2018” بإجمالي 19481 منتجاً سكنياً وتمويلياً موزعة على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري التي تشمل تخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف أرض سكنية مطورة تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف تمويل مدعوم الأرباح بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الإسكان، اليوم، في مقر مسرح المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بالرياض، بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر مستشار معالي وزير الإسكان والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، وعدد من الاقتصاديين، والعقاريين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 6681 وحدة سكنية من خلال برنامج البيع على الخارطة “وافي” بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة الرياض بـ 505 وحدات سكنية، ومنطقة مكة المكرمة 4624 وحدة سكنية، والمنطقة الشرقية 1552 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 8300 تمويل مدعوم الأرباح موزعة على مناطق المملكة على النحو التالي: الرياض 2684، مكة المكرمة 1123، المدينة المنورة 641، القصيم 929، المنطقة الشرقية 882، عسير 645، تبوك 243، حائل 273، الحدود الشمالية 235، جازان 163، نجران 179، الباحة 151، الجوف 152. فضلاً عن توزيع الأراضي البالغ عددها 4500 قطعة أرض في عدد من المناطق المختلفة.

وفيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية أفاد المشرف العام على برنامج التطوير العقاري في وزارة الإسكان المهندس سراقة الخطيب أن أسعار المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها تتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال، بحيث تلبّي رغبات شريحة كبيرة من الأسر السعودية من خلال إتاحة جميع الخيارات أمام المواطنين والمواطنات. مبيناً أن وزارة الإسكان ركزت من خلال منتجاتها في الوحدات السكنية على الجودة في البناء والسعر المناسب.

وأوضح الخطيب أن الوزارة تواصل من خلال المعارض التي يتم الإعلان عنها بشكل شهري سواء للفلل الجاهزة، أو عبر برنامج البيع على الخارطة، تقديمَ الخيارات السكنية المتنوعة للمواطنين، وذلك لتلبية رغباتهم واستكمال إجراءات حجز وحداتهم السكنية، مؤكداً حجم الإقبال الكبير على هذه المعارض، حيث تم مؤخراً اكتمال حجوزات عدد منها كبوابة التحلية في محافظة جدة، ومشاريع الرياض وأبها وخميس مشيط، وأخرى في الدمام والخبر والأحساء والباحة والقنفذة، وجازان، ورابغ، وغيرها.

أما ما يتعلق بخدمة صندوق التنمية العقارية؛ فقد أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي حرص الصندوق على الانتهاء من قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن الصندوق يسعى خلال هذا العام إلى خدمة 100 ألف أسرة، منوهاً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية اعتماد العديد من القرارات والتي كان من ضمنها مبادرة “تحويل التمويل العقاري القائم”، والتي تمّكن المواطنين الذين لديهم قرض تمويل عقاري من البنوك التجارية من الاستفادة من مبلغ التمويل المدعوم.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” (هنا)، للاطلاع على الأسماء المخصص لهم لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “إسكان” (هنا) والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية (هنا)، لاستكمال وتحديث بياناتهم ليتم خدمتهم بشكل سريع.







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