بالصور.. عضو بالشورى يستعرض رحلة الوظيفة في مهرجان محايل أدفأ

المواطن - أحمد الشهري - محايل

نظمت لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة محايل، ضمن مهرجان محايل الشتوي في نسخته الـ11، أمسية مع الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الهيجان عضو مجلس الشورى، وذلك على المسرح المفتوح بحي الحيلة، وكانت بعنوان “رحلة الوظيفة.. مواقف ودروس”.

وفي مستهل الأمسية التي قدمها الأديب عبدالعلام الفلقي، أوضح الدكتور الهيجان من خلالها عن تجربته مع الوظيفة خلال الأعوام الماضية والتي تخللها العديد من المواقف والتجارب.

وأكد أنه نشأ في أسرة لها قيم وطابع خاص في ذلك الوقت، وقد أثرت في حياته، لاسيما وأن والدته كانت تتسم بالصبر والتغافل، أما والده فقد كان له بالغ التأثير في حياته العلمية والعملية حيث كان يعمل بالقضاء، والذي كان يتصف بالعدل والحزم، وقد انعكست على تجربته أيضًا في الوظيفة.

وفي نهاية اللقاء كرمت لجنة التنمية السياحية بالمحافظة الدكتور علي الهيجان بدرع تكريمي يحمل شعار محايل أدفأ 1439هـ.

وحضر الأمسية وكيل المحافظ علي بن إبراهيم الفلقي وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية.







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