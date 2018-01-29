بالصور.. عمالة في النماص تذبح عشوائيًّا وتحفظ اللحوم بثلاجات لا تعمل!

المواطن- النماص

عثر فريق الرقابة الميدانية بقسم صحة البيئة ببلدية محافظة النماص من خلال الجولات التفتيشية المستمرة، على مواقع غير مرخصة يمارس فيها عدد من العمالة الذبح العشوائي وحفظ اللحوم والدجاج المجمد في أماكن غير ملائمة للاشتراطات الصحية داخل ثلاجات متهالكة بعضها لا يعمل، وذلك بجوار سكن هذه العمالة.



وصادر فريق العمل جميع تلك المضبوطات التي تحتوي على 63 كجم من اللحوم مجهولة المصدر و50 كرتون دجاج مجمد حفظت بطريقة غير صحية والأدوات المستخدمة في ذلك.

كما تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق هؤلاء العمالة.







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