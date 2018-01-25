بالصور.. عمل العلا يضبط وافداً يعمل على تهريب العمالة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_المدينة المنورة

قام فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة العلا وبمشاركة الرفد الأمني، يوم أمس الأربعاء، بجولات ميدانية على بعض المحلات التجارية بمحافظة العلا، ومنها محلات بيع الجوالات ومحلات بيع الملابس النسائية؛ للتحقق من التوطين وضبط المخالفين.

وقد نتج عن الجولة زيارة عدد 15 منشأة، وضبط وافد مجهول الهوية وجرى تسليمه للأمن، وضبط وافد يقوم بتحريض العمالة ومساعدتهم على الهروب وجرى تسليمه للأمن، وجارٍ تتبع العمالة المخالفة وتطبيق النظام.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنـــورة المهندس / عبدالله بن غازي الصاعدي بأن الجولات التفتيشية مستمرة بجميع الفترات، حيث إن هناك متابعة ميدانية من قِبَل لجان التفتيش بمنطقة المدينة المنــورة والمحافظات والمدن، وذلك للتأكد من تطبيق تلك القرارات، مُقدماً شكره وتقديره للجهات الأمنية المرافقة وكذلك الجهات المشاركة مع الحملة.







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