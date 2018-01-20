بالصور.. فعاليات ربيع الجبيل تجذب 15 ألف زائر

اختُتمت مساء أمس فعاليات مهرجان ربيع الجبيل، الذي نظمته بلدية الجبيل بالتعاون مع لجنة المناسبات في المحافظة، والذي استمر طوال أيام إجازة منتصف العام الدراسي وعلى مدى 8 أيام.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن المهرجان سجل نجاحاً كبيراً من حيث عدد الزوار وعدد الأسر المنتجة المشاركة، مؤكدة أن المهرجان يعد من أبرز النشاطات الربيعية على مستوى المنطقة الشرقية، حيث حرصت لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل وبلدية الجبيل على تقديم المعرفة والترفيه من خلال أنشطة وفعاليات تم اختيارها بعناية لتناسب جميع فئات المجتمع وليستفيد منها سكان وزوار محافظة الجبيل.

وأبانت اللجنة أن عدد زوار المهرجان هذا العام بلغ 15000 زائر، فيما دعم المهرجان أكثر من 15 أسرة منتجة وذلك من خلال تجهيز أركان مجانية لهم وتوفير المواصلات، وبلغ عدد المتطوعين العاملين في المهرجان أكثر من 50 متطوعاً.