بالصور.. فورد تكشف عن الجيل ‏الجديد من ‏ranger‏ 2018

المواطن- متابعة
كشفت فورد عن الجيل الجديد من ranger 2018، وعلى الرغم من أن السيارتين ينضمان إلى الفئة كبيرة الحجم، إلا أن رانجر ستنافس سيارات البيك أب المتوسطة.
وقررت فورد تمييزها عن تصميم شقيقتها الأكبر F-150، فجاءت رانجر بواجهة أكثر بساطة تحمل شبكًا ذا تصميم بسيط يحمل شعار فورد وعلامة رانجر.
وتحمل الواجهة مصابيح متصلة بالشبك تتوفر بإضاءات LED اختيارية، فيما تتميز مقدمة السيارة بمظهر قوي، أما تصميم الجانبية والخلفية فيبدو أبسط وأكثر كلاسيكية.
وستحصل فورد رانجر على محرك 2.3 لتر إيكوبوست يتصل بناقل حركة من 10 سرعات حصري في فئة رانجر، وستأتي بنظام دفع خلفي أساسي مع توفر نظام دفع رباعي عند الطلب.