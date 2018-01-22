بالصور.. فورد تكشف عن الجيل ‏الجديد من ‏ranger‏ 2018

المواطن- متابعة

كشفت فورد عن الجيل ‏الجديد من ‏ranger‏ 2018، وعلى الرغم من أن السيارتين ينضمان إلى الفئة كبيرة الحجم، إلا أن رانجر ستنافس سيارات البيك أب المتوسطة.

وقررت فورد ‏تمييزها عن تصميم شقيقتها الأكبر ‏F-150‎‏، فجاءت رانجر بواجهة أكثر بساطة تحمل شبكًا ذا تصميم بسيط يحمل شعار فورد وعلامة ‏رانجر.

وتحمل الواجهة مصابيح متصلة بالشبك تتوفر بإضاءات ‏LED‏ اختيارية، فيما تتميز مقدمة السيارة بمظهر قوي، أما تصميم ‏الجانبية والخلفية فيبدو أبسط وأكثر كلاسيكية.‏

وستحصل فورد رانجر على محرك 2.3 لتر إيكوبوست يتصل بناقل حركة من 10 سرعات حصري في فئة رانجر، وستأتي بنظام دفع ‏خلفي أساسي مع توفر نظام دفع رباعي عند الطلب.‏







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