بالصور.. قوات الأمن الخاصة تدفع بخريجي دورات المدرعات

المواطن - واس

رعى قائد قوات الأمن الخاصة الفريق الركن مفلح بن سليم العتيبي تخريج الدورات التخصصية لمنسوبي قوة الأمن المدرعة، بحضور نائب قائد القوات اللواء عبدالله بن محمد الثمالي، ومساعدي القائد وعدد من مديري العموم وكبار ضباط القوات، وذلك في ميادين القوات الجبلية.

وطبقت فرضيات تحاكي الواقع نفذها الخريجون استخدمت فيها أحدث الآليات والأسلحة، ونفذت القوة رماية الثقة التكتيكية بأنواع من الأسلحة التخصصية لقوة الأمن المدرعة، حيث حققت هذه التطبيقات نجاحاً كبيراً، وأظهرت الجاهزية العالية التي تتمتع بها القوات.

وفي نهاية التمرين كرَّم معالي قائد القوات الأوائل من الخريجين والمتميزين من المشاركين وعدداً من المدربين.







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