بالصور.. كرنفال عائلي بملعب الجوهرة وحضور النساء الحدث الأبرز

المواطن - جدة

يشهد ملعب الجوهرة، اليوم الجمعة، حدثًا تاريخيًّا فريدًا من نوعه في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد قرار السماح للعائلات بحضور الفعاليات الرياضية.

وشهد ملعب الجوهرة في جدة حضورًا عائليًّا فريدًا من نوعه، حيث حضرت النساء بصحبة الأطفال، وكذلك اصطحب الأزواج زوجاتهم وأطفالهم في مشهدٍ نادرٍ لأول مرة نراه في ملاعب المملكة.

وسلَّطت كاميرات القنوات الفضائية المحلية والدولية عدساتها لترصد لحظةً بلحظةٍ هذا الحدث الرياضي المهم في جدة.

ويشهد ملعب الجوهرة، مساء اليوم، المباراة الحماسية والمهمة بين فريقي الأهلي والباطن ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ورصدت مجموعة من الصور استعدادات ملعب الجوهرة ودخول النساء من خلال البوابات الخاصة بهن، واحتفاء الموظفات على البوابات بهن والبسمة والفرحة الغامرة تكسو وجوه الجميع.







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